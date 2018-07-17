Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026319 0,46 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,058278 0,29 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037107 0,22 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,897632 0,21 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 468,992478 0,20 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,403083 0,16 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,378179 0,12 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,285702 0,02 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,314011 0,01 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,067063 0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041449 2,23 Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,229285 0,44 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037840 0,41 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,107491 0,34 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032100 0,27 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015789 0,46 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,013167 0,46 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,014479 0,45 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,351088 0,44 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,093582 0,29 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,188097 0,71 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,686152 0,56 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027677 0,41 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,884466 0,37 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030321 0,11 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 176,814802 0,04 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,436840 0,06 İş Portföy Para Piyasası Fonu 202,783239 0,05 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016320 0,05 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,477235 0,05 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,041723 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

