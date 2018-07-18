Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 240,207895 1,34 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,018091 0,30 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,118806 0,29 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,047724 0,25 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,019528 0,23 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020841 0,78 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,059058 0,53 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,225597 0,52 Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,034936 0,40 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,987577 0,34 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043452 4,83 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,235391 3,03 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,042682 3,02 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,344633 2,99 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,817214 2,69 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,065846 2,36 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,399086 2,02 Halk Portföy Karma Fon 55,677407 1,61 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,217342 1,58 Şeker Port. Değ. Fon 0,024250 1,40 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028528 3,07 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,904929 2,31 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,213892 2,17 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,015805 1,98 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,894636 1,86 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları ING Portföy Altın Fonu 0,022101 0,02 Şeker Port. Altın Fonu 0,028554 0,02 TEB Portföy Altın Fonu 0,048318 0,02 Deniz Port. Altın Fonu 0,024951 0,02 Ak Portföy Altın Fonu 0,046102 0,02 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 52,495065 0,05 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,016120 0,05 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,342320 0,05 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,041743 0,05 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,020892 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

