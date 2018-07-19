Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026891 2,24 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,160426 2,02 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,380410 1,74 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037695 1,67 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,059072 1,40 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,021517 0,08 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,403771 0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033275 3,68 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,100503 1,41 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,017724 1,18 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,946552 1,15 İş Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF) 0,014710 1,12 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,177102 0,79 Gedik Portföy Karma Fon 0,679602 0,64 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,053781 0,57 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,025222 0,52 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,907230 0,50 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,177623 0,95 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031098 0,70 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,898401 0,42 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,218367 0,37 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,316484 0,25 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 173,892855 0,31 Finans Portföy Altın BYF 17,190633 0,14 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016335 0,05 İş Portföy Para Piyasası Fonu 202,972441 0,05 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,344381 0,05 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,019268 0,05 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,041762 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

