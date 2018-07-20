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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 15:35 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,048099 1,08 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,035470 1,07 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,483986 1,03 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,119699 1,03 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,522385 1,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020039 0,52 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,046271 0,51 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024823 0,47 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,225774 0,37 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,971914 0,32 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,017933 1,18 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,018645 1,16 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,803903 1,15 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,021684 0,99 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017609 0,93 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,055478 1,13 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,095008 0,61 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,035823 0,57 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,060719 0,51 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,629843 0,50 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,235097 1,37 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031488 1,25 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,907726 1,04 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,912077 1,02 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038364 0,82 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,055057 0,18 HSBC Portföy Altın Fonu 1,712650 0,18 İş Portföy Altın Fonu 0,021692 0,18 Ak Portföy Altın Fonu 0,045219 0,18 TEB Portföy Altın Fonu 0,047366 0,17 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,016195 0,05 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016343 0,05 İş Portföy Para Piyasası Fonu 203,069909 0,05 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,019277 0,05 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,346370 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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