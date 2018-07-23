FİNANS

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2018 14:55 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF241,3399660,68Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu0,0328710,52Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0192320,25Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,0267580,24Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon0,0136080,22Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0206320,68İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0201410,51Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0195780,28Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0144330,22TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,0247480,21Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF11,9748802,17Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0821172,09İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0409451,99Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0438361,79Actus Portföy His. Sen. Fonu1,1757931,72Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,3903551,55Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon14,3931381,05İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2204880,99İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0361430,89Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3241430,85Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,9217871,06Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu0,0285900,96Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)17,4640590,90İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,0317540,84Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,2454110,84Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF15,8663170,88Bizim Portföy Altın Katılım BYF173,8213950,42Finans Portföy Altın BYF17,2010890,38Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu0,0163660,14Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu4,3524240,14Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0161550,14İş Portföy Para Piyasası Fonu203,3440080,13İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu0,0193030,13(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERFark edebildiniz mi? Dikkatlice bakarsanız göreceksiniz! Fark edebildiniz mi? Dikkatlice bakarsanız göreceksiniz!
Fransız siber suç çetesi üyesi Tayland’da yakalandıFransız siber suç çetesi üyesi Tayland’da yakalandı
6 ayda 3 milyar 224 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı6 ayda 3 milyar 224 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları ü

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Riskli yapılar için 329 milyon kira yardımı

Riskli yapılar için 329 milyon kira yardımı

Dolar ne kadar? (23 Temmuz 2018 dolar kuru)

Dolar ne kadar? (23 Temmuz 2018 dolar kuru)

Bilecik'te yetiştirilen 4 kilogram fasulye 360 bin liraya satıldı

Bilecik'te yetiştirilen 4 kilogram fasulye 360 bin liraya satıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fransız siber suç çetesi üyesi Tayland’da yakalandı

Fransız siber suç çetesi üyesi Tayland’da yakalandı

6 ayda 3 milyar 224 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı

6 ayda 3 milyar 224 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı

Konya Ovası, ayçiçek üretiminde Trakya ile yarışıyor

Konya Ovası, ayçiçek üretiminde Trakya ile yarışıyor

Tüketici Güven Endeksi Temmuz’da 73.1’e yükseldi

Tüketici Güven Endeksi Temmuz’da 73.1’e yükseldi

Serbest bölgede istihdam arttı

Serbest bölgede istihdam arttı

Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı Kasım'da

Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı Kasım'da

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.