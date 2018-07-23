Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF241,3399660,68Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu0,0328710,52Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0192320,25Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,0267580,24Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon0,0136080,22Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0206320,68İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0201410,51Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0195780,28Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0144330,22TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,0247480,21Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF11,9748802,17Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0821172,09İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0409451,99Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0438361,79Actus Portföy His. Sen. Fonu1,1757931,72Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,3903551,55Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon14,3931381,05İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2204880,99İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0361430,89Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3241430,85Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,9217871,06Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu0,0285900,96Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)17,4640590,90İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,0317540,84Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,2454110,84Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF15,8663170,88Bizim Portföy Altın Katılım BYF173,8213950,42Finans Portföy Altın BYF17,2010890,38Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu0,0163660,14Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu4,3524240,14Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0161550,14İş Portföy Para Piyasası Fonu203,3440080,13İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu0,0193030,13(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

