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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 14:11 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027247 1,83 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,038131 1,66 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,162140 1,62 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,384445 1,49 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,059648 1,34 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,040059 0,25 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,292473 0,18 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,025845 0,11 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,195122 0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,343378 3,08 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042143 2,93 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,084398 2,78 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,405368 2,69 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,104485 2,21 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,572184 1,24 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,406823 1,17 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,223013 1,15 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,405611 1,10 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,327376 1,00 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,933246 1,24 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028944 1,24 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,257606 0,98 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032035 0,88 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,601020 0,78 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,438114 0,05 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016374 0,05 İş Portföy Para Piyasası Fonu 203,442929 0,05 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,478723 0,05 Şeker Port. Para Piyasası Fonu 1,316158 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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