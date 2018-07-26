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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 14:20 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,048426 2,26 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,035630 2,12 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,531640 2,05 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,511819 2,02 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,119755 2,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021270 2,83 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014830 2,47 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020670 2,21 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,046635 2,19 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019872 2,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,373484 6,35 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042280 6,11 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,084114 5,38 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,389860 5,00 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 37,638105 4,10 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,726100 3,80 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,036610 2,99 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,222873 2,55 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,055900 2,32 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,416425 2,25 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028902 2,83 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,935284 2,25 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039206 2,11 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031932 2,03 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026884 1,98 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,048057 1,98 Deniz Port. Altın Fonu 0,024816 1,96 İş Portföy Altın Fonu 0,022002 1,96 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,028115 1,95 Ak Portföy Altın Fonu 0,045862 1,95 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 52,679907 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,016176 0,05 Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,044851 0,05 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016389 0,05 ING Portföy Para Piyasası Fonu 71,069412 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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