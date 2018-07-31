Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Kategorilere Göre Günlük Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 473,388608 0,87 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,925973 0,63 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,029815 0,61 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,048851 0,50 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,040582 0,31 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014935 1,14 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019841 0,51 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020838 0,50 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025371 0,49 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021266 0,39 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018569 1,32 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,087289 1,18 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,205482 1,09 Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,938529 1,03 TEB Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF) 0,690965 0,90 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,224354 0,74 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,492186 0,63 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,096283 0,53 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,036841 0,51 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,025150 0,44 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,948019 1,72 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,930703 1,17 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032294 1,14 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,029005 0,73 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039348 0,71 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,169688 0,97 Finans Portföy Altın BYF 17,446312 0,84 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 176,365918 0,77 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,028089 0,43 HSBC Portföy Altın Fonu 1,735065 0,41 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,439505 0,06 İş Portföy Para Piyasası Fonu 204,144072 0,05 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,368718 0,05 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,220873 0,05 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,019374 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

