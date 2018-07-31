FİNANS

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 14:31 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Kategorilere Göre Günlük Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 473,388608 0,87 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,925973 0,63 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,029815 0,61 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,048851 0,50 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,040582 0,31 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014935 1,14 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019841 0,51 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020838 0,50 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025371 0,49 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021266 0,39 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018569 1,32 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,087289 1,18 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,205482 1,09 Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,938529 1,03 TEB Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF) 0,690965 0,90 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,224354 0,74 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,492186 0,63 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,096283 0,53 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,036841 0,51 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,025150 0,44 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,948019 1,72 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,930703 1,17 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032294 1,14 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,029005 0,73 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039348 0,71 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,169688 0,97 Finans Portföy Altın BYF 17,446312 0,84 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 176,365918 0,77 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,028089 0,43 HSBC Portföy Altın Fonu 1,735065 0,41 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,439505 0,06 İş Portföy Para Piyasası Fonu 204,144072 0,05 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,368718 0,05 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,220873 0,05 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,019374 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNER'Tek korkum eşimi kaybetmek''Tek korkum eşimi kaybetmek'
TPAO’dan Akdeniz'de helikopter hamlesiTPAO’dan Akdeniz'de helikopter hamlesi
Akıllı Tarım TIR'ı 10 bin çiftçiyle buluşmaya hazırlanıyorAkıllı Tarım TIR'ı 10 bin çiftçiyle buluşmaya hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

Yeni dönem başlıyor! Devlette part time iş fırsatı

Yeni dönem başlıyor! Devlette part time iş fırsatı

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Akaryakıta çifte zam pompadan döndü

Akaryakıta çifte zam pompadan döndü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ASUS’tan yenilikçi bir tasarım: ZenBook S

ASUS’tan yenilikçi bir tasarım: ZenBook S

TPAO’dan Akdeniz'de helikopter hamlesi

TPAO’dan Akdeniz'de helikopter hamlesi

Akıllı Tarım TIR'ı 10 bin çiftçiyle buluşmaya hazırlanıyor

Akıllı Tarım TIR'ı 10 bin çiftçiyle buluşmaya hazırlanıyor

İKV Başkanlığına yeniden Ayhan Zeytinoğlu seçildi

İKV Başkanlığına yeniden Ayhan Zeytinoğlu seçildi

İkinci çeyrekteki turizm geliri yüzde 30 arttı

İkinci çeyrekteki turizm geliri yüzde 30 arttı

Türkiye dünya nüfusunun yüzde 90'ına un ihraç etti

Türkiye dünya nüfusunun yüzde 90'ına un ihraç etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.