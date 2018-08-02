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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 15:31 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,040786 0,35 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026049 0,33 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,936867 0,31 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 477,062359 0,30 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,049084 0,27 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,066097 0,33 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019918 0,30 Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,049348 0,26 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,234029 0,26 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025513 0,25 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 60,082496 1,14 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,257603 0,91 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,245020 0,73 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019232 0,66 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,067698 0,56 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,034348 0,76 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,963488 0,59 Halk Portföy Karma Fon 56,546317 0,40 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,086267 0,32 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,661798 0,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,027074 0,55 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,017860 0,52 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014085 0,49 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,046039 0,48 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032355 0,45 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,020297 0,51 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,028314 0,50 TEB Portföy Altın Fonu 0,048358 0,50 Ak Portföy Altın Fonu 0,046165 0,50 HSBC Portföy Altın Fonu 1,748535 0,49 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 52,851837 0,05 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,016227 0,05 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,016290 0,05 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016446 0,05 İş Portföy Para Piyasası Fonu 204,336567 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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