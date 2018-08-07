Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 503,069368 2,30 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,034571 1,47 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,051245 1,43 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,020061 1,36 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,042091 1,30 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021746 1,43 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049314 1,43 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,112925 1,35 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015529 1,30 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026545 1,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,058652 1,74 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 64,279857 1,74 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,033450 1,50 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070461 1,28 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071330 1,16 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,058433 1,21 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,718335 1,08 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,075329 1,08 Ak Portföy PY Değ. Özel Fon 1,429361 0,65 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,647754 0,57 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014601 1,67 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,028073 1,67 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,047626 1,57 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,716630 1,33 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,018641 1,33 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,029425 1,75 İş Portföy Altın Fonu 0,022963 1,67 Ak Portföy Altın Fonu 0,047837 1,67 HSBC Portföy Altın Fonu 1,812879 1,66 TEB Portföy Altın Fonu 0,050136 1,65 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,440813 0,07 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016486 0,05 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,019437 0,05 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,221583 0,05 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 52,973195 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

