Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,062707 2,11 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052265 1,99 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,051465 1,81 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,035124 1,60 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,037309 1,48 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,178853 3,12 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022777 3,10 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022367 2,86 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,050710 2,83 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015924 2,54 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,245389 3,75 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041891 3,39 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 66,242828 3,05 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072578 3,00 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083352 3,00 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,538099 2,32 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,098452 2,15 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,749801 1,83 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,059499 1,82 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037195 1,68 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,028737 2,37 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014944 2,35 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,048673 2,20 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,754121 2,18 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019045 2,17 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,030148 2,46 Ak Portföy Altın Fonu 0,048960 2,35 HSBC Portföy Altın Fonu 1,855275 2,34 TEB Portföy Altın Fonu 0,051305 2,33 İş Portföy Altın Fonu 0,023495 2,32 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,019446 0,05 Finans Portföy Para Piyasası Fonu 89,272381 0,05 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,732637 0,05 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 6,781099 0,05 Şeker Port. Para Piyasası Fonu 1,324661 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

