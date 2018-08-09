Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025436 1,89 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,364026 1,25 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,152384 1,24 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036353 1,13 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013430 1,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022523 0,70 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,410054 0,40 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,434466 0,38 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,184494 0,26 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,050829 0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,045006 1,72 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035746 1,61 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,061716 1,54 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,807389 1,49 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017684 1,37 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,108939 0,95 HSBC Portföy Değ. Fon 69,202686 0,77 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,326973 0,76 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,020279 0,70 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,223724 0,63 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039549 2,69 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,945510 1,53 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031684 1,19 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,931234 1,14 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031852 0,95 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 17,349864 0,61 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 188,273266 0,56 Finans Portföy Altın BYF 18,649842 0,51 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,030218 0,23 İş Portföy Altın Fonu 0,023549 0,23 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 53,023858 0,06 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016501 0,05 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,042154 0,05 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 50,313869 0,05 Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,045134 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

