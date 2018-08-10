Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,150751 0,06 TEB Portföy İki. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,353819 0,06 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,123110 0,05 İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,051784 0,05 Halk Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 77,659054 0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074608 2,44 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,384891 1,44 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,275415 0,71 Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,485544 0,62 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,182511 0,51 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Değ. Fon 69,941211 1,07 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,328677 0,52 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 0,961779 0,45 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,061509 0,36 TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 1,610562 0,35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,948689 1,87 Alkhair Portföy Bir. Katılım Fonu 0,043958 0,33 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031723 0,12 Alkhair Portföy Kira Sert. (SUKUK) Katılım Fonu 0,242755 0,03 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 1,903713 2,39 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,042174 0,05 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,388844 0,05 İş Portföy Para Piyasası Fonu 205,081286 0,05 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 53,048865 0,05 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,482472 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

