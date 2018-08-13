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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 14:56 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 617,331215 15,90 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,058465 9,49 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,295151 9,03 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046664 8,39 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,038616 8,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057657 10,90 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017738 9,64 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023791 9,48 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025135 8,97 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,431117 8,66 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 73,559684 9,16 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081301 8,97 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,066997 8,87 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038301 8,64 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081053 7,95 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,892867 6,27 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,194474 6,13 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063924 5,79 Ak Portföy PY Değ. Özel Fon 1,513429 3,75 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,584968 3,46 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021418 9,65 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016804 9,58 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032286 9,51 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,054463 9,19 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,961707 9,18 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 22,610017 16,33 Finans Portföy Gümüş BYF 21,008296 16,10 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 224,714649 14,46 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,034104 10,07 TEB Portföy Altın Fonu 0,057734 9,66 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,019491 0,14 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,395095 0,14 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 6,796550 0,14 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 17,797645 0,14 Finans Portföy Para Piyasası Fonu 89,477639 0,14(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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