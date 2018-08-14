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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 15:32 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,615159 13,94 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,065983 12,86 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038391 12,40 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,042755 10,72 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,059834 8,74 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029211 16,22 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,809721 15,57 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,066584 15,48 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034566 14,59 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020234 14,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,044319 15,71 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 84,920290 15,44 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,052037 14,99 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,093316 14,78 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,076858 14,72 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,329994 11,35 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,100095 10,95 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070511 10,30 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,678196 5,88 Ak Portföy PY Değ. Özel Fon 1,596589 5,49 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,019313 14,93 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037083 14,86 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,062379 14,53 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024488 14,33 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,241350 14,26 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039245 15,07 Ak Portföy Altın Fonu 0,063375 15,05 İş Portföy Altın Fonu 0,030400 15,02 Deniz Port. Altın Fonu 0,034259 15,01 TEB Portföy Altın Fonu 0,066374 14,97 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,442181 0,07 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 6,799988 0,05 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,016315 0,05 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,222226 0,05 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021135 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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