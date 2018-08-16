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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 15:45 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,017646 0,87 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023657 0,49 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,012842 0,31 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,142755 0,21 İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,020048 0,18 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Kare Portföy Bir. Değ. Fon 0,956236 2,29 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015551 0,19 İstanbul Portföy Üç. Değ. Fon 1,415944 0,16 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,032575 0,12 Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon 0,014993 0,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,014721 0,16 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011513 0,15 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013314 0,14 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,199513 0,14 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,021300 0,13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 6,808118 0,07 ING Portföy Para Piyasası Fonu 71,739789 0,05 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,016329 0,05 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021154 0,05 TEB Portföy Para Piyasası Fonu 280,123078 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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