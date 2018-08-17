Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,151476 0,13 Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,018223 0,13 Halk Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,017942 0,13 Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,018481 0,11 İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,051963 0,10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,107518 0,67 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027928 0,23 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,016968 0,08 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,023367 2,21 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,734154 1,08 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,083935 0,67 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,014610 0,37 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,042678 0,35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011550 0,32 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013345 0,23 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,341058 0,11 Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,012193 0,07 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013440 0,06 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,397057 0,08 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,042288 0,07 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,016389 0,07 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 50,458619 0,07 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,016339 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

