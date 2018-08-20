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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2018 15:35 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,175516 5,17 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,032631 5,10 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 590,144807 5,09 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,056855 4,99 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,044093 4,81 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024588 4,54 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,424325 4,38 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017526 3,81 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024664 3,79 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030142 3,18 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,080933 3,87 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,017347 3,78 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028256 3,68 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,044688 3,62 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,066854 3,59 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,064339 4,43 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,904357 2,73 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,036059 2,52 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,166313 1,95 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010776 1,95 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,960206 3,74 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021367 3,53 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,996265 3,36 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016442 3,17 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,053556 3,14 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 20,913223 5,12 Finans Portföy Gümüş BYF 19,096877 4,64 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 209,801069 4,53 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033388 3,23 TEB Portföy Altın Fonu 0,056077 3,23 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 53,248638 0,16 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 6,822719 0,16 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,222802 0,15 ING Portföy Para Piyasası Fonu 71,868180 0,14 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,016362 0,14(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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