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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 16:46 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 209,484615 0,59 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,012784 0,39 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 83,494260 0,37 ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 1,630767 0,37 Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 1,190763 0,37 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017894 2,10 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,058207 1,22 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,440337 0,87 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,462262 0,78 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,131961 0,61 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,039008 2,90 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 10,297646 2,09 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 31,239361 2,06 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035735 1,99 TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,075393 1,99 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Şeker Port. Değ. Fon 0,024731 2,36 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 26,415986 1,47 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,406422 1,26 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,310031 1,25 Halk Portföy Karma Fon 54,526336 1,09 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038108 1,99 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,899409 1,48 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,875771 1,06 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026601 0,81 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,142353 0,78 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 21,104356 0,91 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 211,516366 0,82 Finans Portföy Gümüş BYF 19,213320 0,61 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019603 0,02 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016630 0,39 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,415751 0,39 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,042495 0,38 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 17,899567 0,38 İş Portföy Para Piyasası Fonu 206,562432 0,38(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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