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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 15:39 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu0,0396931,86Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0583721,44Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF604,3270731,14İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0352930,92İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu5,5114020,73Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,5863411,41Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0242921,11Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,3757340,89İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0264690,86Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu1,4580510,80Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)37,5048623,94Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0214373,54Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,2247443,53İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0396673,40Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF10,6634733,36Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon14,3096642,16Halk Portföy Karma Fon56,2597041,85Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3167181,85Gedik Portföy Karma Fon0,6882331,74İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0678511,70Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,2077562,89Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)0,0396562,59İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,0302952,59Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu0,0277762,52Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,9407512,38Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF219,4455921,56Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0356901,36İş Portföy Altın Fonu0,0276381,31TEB Portföy Altın Fonu0,0598571,29Ak Portföy Altın Fonu0,0574531,28Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu4,4221170,08Ak Portföy Para Piyasası Fonu0,0166530,07Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0425490,07İş Portföy Para Piyasası Fonu206,8271350,07Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu17,9199790,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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