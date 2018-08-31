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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2018 16:11 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 623,213562 3,13 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,047795 2,92 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062693 2,91 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,446213 2,79 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,519879 2,27 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,027173 3,44 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,672379 3,33 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,062055 2,99 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019150 2,91 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032448 2,70 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 80,069660 3,61 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,072885 2,91 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,042087 2,77 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,089118 2,45 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,089227 2,43 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,020583 1,91 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,261237 1,84 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,622760 1,11 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,068580 1,07 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,063982 0,99 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,107666 3,18 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022776 2,90 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,144104 2,61 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,018000 2,33 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,058409 2,25 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 22,516325 2,60 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036539 2,38 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 224,664099 2,38 İş Portföy Altın Fonu 0,028285 2,34 HSBC Portföy Altın Fonu 2,233531 2,33 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 50,796880 0,14 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,016504 0,14 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016675 0,13 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,042605 0,13 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 17,942653 0,13(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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