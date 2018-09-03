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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 15:15 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 640,004404 2,69 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,064017 2,11 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,041125 1,67 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,477738 1,29 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036426 1,04 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,063519 2,36 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027786 2,24 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019542 2,05 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,715491 1,61 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032956 1,57 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,031523 2,83 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 63,605091 2,51 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,043074 2,35 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,074497 2,21 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 81,796598 2,16 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,047057 1,31 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,271199 0,79 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,023498 0,76 İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,050078 0,74 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,461168 0,73 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,018424 2,36 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035551 2,28 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,059713 2,23 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,151119 2,06 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,220823 2,02 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 23,158120 2,85 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 230,469740 2,58 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037409 2,38 İş Portföy Altın Fonu 0,028934 2,29 TEB Portföy Altın Fonu 0,062616 2,29 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,042682 0,18 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 17,974159 0,18 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016704 0,17 ING Portföy Para Piyasası Fonu 72,380056 0,17 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,487971 0,16(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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