Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 216,266579 1,74 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,141672 1,70 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,341111 1,55 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,156799 1,34 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,506827 1,17 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,745011 1,09 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033284 1,00 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019720 0,91 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025294 0,90 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,027623 0,84 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041284 3,58 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,238632 2,03 Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,399673 1,93 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035566 1,68 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050516 1,66 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Şeker Port. Değ. Fon 0,025911 1,84 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038347 1,16 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,032136 1,11 Halk Portföy Karma Fon 56,465732 1,11 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,096614 1,00 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,547881 1,79 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,945384 1,69 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028098 1,69 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,978628 1,31 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040859 1,26 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 2,301295 0,74 Ak Portföy Altın Fonu 0,060555 0,73 İş Portföy Altın Fonu 0,029144 0,73 TEB Portföy Altın Fonu 0,063068 0,72 Deniz Port. Altın Fonu 0,032591 0,71 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,439258 0,10 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 17,987111 0,07 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,016487 0,06 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,488258 0,06 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,016535 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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