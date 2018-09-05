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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 15:06 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,054540 0,90 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 649,062294 0,86 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,142885 0,86 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,343833 0,80 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013127 0,77 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033363 0,24 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,479856 0,24 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,501971 0,22 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,749861 0,18 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,064128 0,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,092228 0,40 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028713 0,38 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,111750 0,35 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,103729 0,24 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,075457 0,22 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,048019 0,47 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,032261 0,39 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 0,967805 0,31 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,434955 0,28 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,069661 0,25 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,208099 0,62 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,187360 0,59 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,018661 0,56 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023548 0,54 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,060445 0,52 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 2,314451 0,57 Ak Portföy Altın Fonu 0,060898 0,57 TEB Portföy Altın Fonu 0,063420 0,56 İş Portföy Altın Fonu 0,029306 0,56 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026158 0,55 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,042731 0,07 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 50,919197 0,06 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,016545 0,06 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 53,719778 0,06 Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,045717 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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