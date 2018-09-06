Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,042528 1,10 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,060160 1,06 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,135904 1,04 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,829122 0,96 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,387678 0,79 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,138205 0,10 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,405870 0,08 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,480788 0,06 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,502804 0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 63,848338 1,23 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,841833 0,61 Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,398833 0,44 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035604 0,43 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,851765 0,22 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070039 1,29 Şeker Port. Değ. Fon 0,026091 0,93 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,032491 0,71 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 0,974396 0,68 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,166832 0,60 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,945637 0,32 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013436 0,18 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011597 0,16 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,211713 0,16 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,014958 0,16 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,019773 0,34 ING Portföy Para Piyasası Fonu 72,527757 0,10 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 6,882855 0,10 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021368 0,07 Finans Portföy Para Piyasası Fonu 90,473619 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

