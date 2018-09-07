Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,143892 0,86 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 218,926349 0,80 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,345877 0,72 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,136715 0,60 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,042774 0,58 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,502998 0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,229940 0,85 Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,401654 0,71 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,021735 0,70 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 37,760962 0,61 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,112510 0,54 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Şeker Port. Değ. Fon 0,026343 0,97 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,097096 0,69 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,023605 0,58 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,015123 0,46 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,726645 0,45 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030635 0,77 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,949298 0,39 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,015003 0,30 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028045 0,30 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,234505 0,30 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 23,082200 0,52 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 229,902160 0,48 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,042778 0,06 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 53,778606 0,06 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016730 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,445653 0,06 İş Portföy Para Piyasası Fonu 207,807121 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

