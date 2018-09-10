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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 14:15 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,146601 1,88 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,161339 1,79 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,351938 1,75 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,034425 1,56 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,055498 1,47 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,049536 0,07 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,391465 0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035734 1,31 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,070336 1,26 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 10,265241 1,25 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 32,004923 0,98 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,232186 0,91 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Kare Portföy Bir. Değ. Fon 0,976299 1,10 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,032692 0,71 Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,016365 0,49 ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,640508 0,49 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,217093 0,43 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030705 0,23 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,015036 0,22 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,015140 0,17 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013483 0,16 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,380758 0,16 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları TEB Portföy Para Piyasası Fonu 283,539793 0,16 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,489759 0,15 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,743414 0,15 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,042843 0,15 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,016534 0,15(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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