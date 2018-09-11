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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 15:05 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 625,854332 0,50 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,524777 0,34 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,147037 0,30 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,034524 0,29 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,407689 0,25 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,061451 0,66 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026775 0,38 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 77,286754 0,36 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,087142 0,16 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,041066 0,16 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,225155 0,26 Azimut PYŞ Dördüncü Değ. Fon 0,017447 0,17 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,013027 0,15 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,033619 0,10 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015632 0,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011650 0,12 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013496 0,10 Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,012356 0,06 KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,130445 0,05 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,357933 0,05 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 224,328541 0,48 Finans Portföy Altın BYF 22,486698 0,47 Finans Portföy Gümüş BYF 19,533072 0,19 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016761 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,454964 0,06 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 18,052127 0,06 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,447732 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,042867 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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