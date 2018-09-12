Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022420 0,39 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035904 0,30 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,047946 0,28 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,664210 0,24 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,567918 0,23 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019051 0,59 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,177526 0,30 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,352160 0,28 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025948 0,20 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,281582 0,16 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041773 1,22 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,369108 1,10 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 78,081719 1,03 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,585396 1,02 Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,060196 0,98 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 13,966553 1,06 HSBC Portföy Değ. Fon 70,452619 0,65 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,430656 0,54 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,608967 0,53 Halk Portföy Karma Fon 56,013792 0,44 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,955870 0,31 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039549 0,28 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,243630 0,28 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,216768 0,15 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031550 0,14 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025227 0,04 TEB Portföy Altın Fonu 0,061053 0,03 Şeker Port. Altın Fonu 0,035467 0,03 İş Portföy Altın Fonu 0,028214 0,03 Garanti Portföy Altın Fonu 0,070629 0,03 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İş Portföy Para Piyasası Fonu 208,343338 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,457414 0,05 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 18,062012 0,05 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,016551 0,05 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,016602 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

