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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 13:55 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,017967 0,31 Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,030079 0,07 TEB Portföy İki. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,348484 0,07 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 219,332811 0,07 Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,099683 0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026661 0,08 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,495632 0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,830517 0,87 İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,026949 0,23 Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,403056 0,10 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 48,482055 0,06 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041798 0,06 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Kare Portföy Bir. Değ. Fon 0,977646 0,64 HSBC Portföy Değ. Fon 70,839141 0,55 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,032416 0,40 İş Portföy Bir. Değ. Fon 60,862716 0,23 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,087282 0,16 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,219168 0,20 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,136095 0,11 KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,131483 0,05 Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,012368 0,05 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,150101 0,05 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 51,118394 0,06 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,016611 0,05 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016777 0,05 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,042913 0,05 ING Portföy Para Piyasası Fonu 72,747598 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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