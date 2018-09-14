Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,846539 2,60 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,138621 2,55 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,043035 2,45 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,060432 2,24 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022780 2,15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024224 1,38 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,182576 0,71 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,286920 0,69 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,359480 0,69 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,392539 0,53 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,259628 5,02 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 10,186832 4,44 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035574 4,30 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,070008 4,13 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,126452 3,08 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070209 2,31 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,166336 1,93 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038594 1,88 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,217972 1,83 Halk Portföy Karma Fon 56,903316 1,71 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027795 1,91 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030505 1,65 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,966171 1,23 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039939 1,15 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,293214 1,09 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,031393 0,47 TEB Portföy Altın Fonu 0,060532 0,19 HSBC Portföy Altın Fonu 2,208052 0,19 Ak Portföy Altın Fonu 0,058096 0,19 Garanti Portföy Altın Fonu 0,070047 0,18 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,462243 0,05 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016786 0,05 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 15,901121 0,05 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 6,909944 0,05 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,744899 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

