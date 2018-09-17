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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 14:39 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036048 5,22 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,545152 4,95 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,364836 4,76 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,152308 4,59 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013785 4,23 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,497475 0,33 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,472960 0,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,071811 2,58 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 10,435303 2,44 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036388 2,29 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,284046 1,94 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,850274 1,28 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,018141 1,47 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,319687 1,11 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015839 1,09 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,013217 1,04 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,020133 0,98 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030657 0,50 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,015196 0,22 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,015046 0,22 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,231704 0,18 KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,133836 0,16 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,225945 0,18 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 15,928159 0,17 Finans Portföy Para Piyasası Fonu 90,959492 0,17 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,491420 0,17 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,633667 0,17(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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