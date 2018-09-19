Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,037299 1,79 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,048875 1,76 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,440218 1,65 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062347 1,64 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036299 1,54 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018881 2,47 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025991 2,41 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026565 2,30 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024173 2,14 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,622420 2,10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,047696 2,46 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086302 2,36 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,071004 2,24 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029627 2,18 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,040850 2,11 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,227912 1,39 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070476 1,34 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039319 1,23 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,020905 1,23 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,650725 1,19 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034262 1,70 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,100544 1,64 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,017786 1,63 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022501 1,61 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,057744 1,53 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,031374 1,72 TEB Portföy Altın Fonu 0,060461 1,69 HSBC Portföy Altın Fonu 2,203395 1,66 Ak Portföy Altın Fonu 0,057931 1,65 İş Portföy Altın Fonu 0,027863 1,63 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,226222 0,06 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 54,111481 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,474491 0,06 İş Portföy Para Piyasası Fonu 209,140326 0,06 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 18,127934 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

