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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 14:11 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 229,231031 0,84 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,363187 0,84 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,056811 0,83 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,151775 0,77 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013756 0,70 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,503373 0,33 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,403180 0,30 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,058269 0,28 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,295267 0,21 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,479652 0,18 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 10,857239 6,11 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,074808 5,96 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,037894 5,68 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,259531 3,27 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,963600 3,12 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,370507 1,73 ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,704220 1,63 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,223405 1,52 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,323551 1,41 Halk Portföy Karma Fon 57,902948 1,34 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028130 1,30 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,041068 0,75 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,950583 0,66 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,257246 0,65 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,664624 0,39 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 54,146223 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,477297 0,06 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 18,139017 0,06 İş Portföy Para Piyasası Fonu 209,267644 0,06 ING Portföy Para Piyasası Fonu 73,026153 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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