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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 15:05 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,023411 1,22 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,776612 1,04 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,141604 0,93 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,037492 0,82 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,041089 0,77 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024130 0,25 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,026023 0,10 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,406957 0,09 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,138487 0,08 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026481 0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,071009 0,68 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039395 0,64 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086456 0,42 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 39,300996 0,39 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 76,489372 0,36 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,237852 0,89 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,729797 0,51 HSBC Portföy Değ. Fon 73,057622 0,50 Vakıf Portföy İki. Değ. Fon 113,999960 0,49 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,002494 0,40 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,041369 0,73 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,015079 0,13 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,132191 0,12 KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,136292 0,06 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013658 0,06 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016850 0,07 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 54,180009 0,06 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,226495 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,480020 0,06 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 18,149845 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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