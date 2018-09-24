Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,023780 1,58 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,037831 0,90 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,800128 0,72 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,879162 0,69 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,048889 0,61 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,302029 0,60 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,408784 0,51 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,063159 0,49 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,607894 0,45 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,191290 0,37 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,426401 2,69 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 10,822849 2,62 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,074657 2,43 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,037807 2,30 Finans Portföy BIST-30 End. (HSY) BYF 50,165598 2,22 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Şeker Port. Değ. Fon 0,027201 1,94 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,465211 1,34 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040207 1,16 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,099351 1,14 Halk Portföy Karma Fon 58,264705 1,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,263724 1,20 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031429 1,16 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028100 0,99 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,041735 0,88 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,954871 0,84 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 19,189864 1,12 HSBC Portföy Altın Fonu 2,191655 0,53 Deniz Port. Altın Fonu 0,031208 0,53 TEB Portföy Altın Fonu 0,060185 0,52 İş Portföy Altın Fonu 0,027701 0,52 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İş Portföy Para Piyasası Fonu 209,815914 0,21 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,043167 0,20 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016884 0,20 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 54,284733 0,19 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,488549 0,19(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

