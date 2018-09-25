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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 15:32 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013897 1,26 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,365559 0,95 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,152656 0,73 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 230,421150 0,72 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,023935 0,65 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026916 0,58 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018910 0,53 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,374012 0,34 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,066373 0,30 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,411996 0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,507607 6,33 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079047 5,88 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039982 5,75 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,380450 2,96 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,993657 2,84 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,815062 2,21 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,227376 1,30 ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,751455 1,29 Halk Portföy Karma Fon 59,002575 1,27 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,328366 1,25 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028336 0,84 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031647 0,69 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,958004 0,33 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,267064 0,26 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,032073 0,23 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,451097 0,09 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,016716 0,08 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 54,325864 0,08 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 51,450459 0,07 Şeker Port. Para Piyasası Fonu 1,355858 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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