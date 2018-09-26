Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013972 0,54 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 598,751160 0,53 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,057191 0,25 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,018425 0,21 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 5,444795 0,17 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,347073 0,59 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,872147 0,41 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,312904 0,34 TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,084021 0,05 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,237033 0,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,089453 0,33 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015965 0,28 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,529572 0,28 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,485992 0,21 Vakıf Portföy İki. Değ. Fon 114,870773 0,16 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028449 0,40 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,015312 0,07 Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,012449 0,06 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,021664 0,06 KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,139348 0,06 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 19,120427 1,69 Finans Portföy Altın BYF 21,630951 0,49 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 216,291061 0,40 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İş Portföy Para Piyasası Fonu 210,060898 0,07 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016904 0,07 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 18,206728 0,06 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,493993 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,043220 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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