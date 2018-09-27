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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 15:19 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035777 0,48 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,386396 0,41 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,142719 0,34 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 231,073509 0,32 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,808243 0,30 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,542852 0,34 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031199 0,26 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,058994 0,16 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,402660 0,10 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,135483 0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,471050 1,37 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039878 1,19 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078320 0,90 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,357481 0,77 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 41,303720 0,67 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,014633 0,59 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,033143 0,33 Halk Portföy Karma Fon 59,035969 0,32 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069794 0,32 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,864075 0,32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011763 0,56 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013611 0,49 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028509 0,21 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013714 0,19 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,015340 0,18 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları TEB Portföy Para Piyasası Fonu 286,230952 0,13 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016916 0,07 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,496423 0,07 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,227343 0,06 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 18,217843 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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