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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 14:43 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 234,326389 1,41 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,057838 1,10 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,370098 1,03 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,154264 0,94 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014094 0,92 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,413121 0,24 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,067433 0,17 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,372511 0,09 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,190524 0,08 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,503504 0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081159 3,62 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,876390 3,53 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041257 3,46 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,013463 2,50 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018897 2,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,769452 0,91 Halk Portföy Karma Fon 59,562582 0,89 Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,016669 0,85 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,330669 0,83 HSBC Portföy Değ. Fon 74,347295 0,75 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031972 1,52 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,286085 1,50 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,702815 1,26 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,041385 0,66 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,959514 0,62 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İş Portföy Para Piyasası Fonu 210,315925 0,07 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,016688 0,07 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016928 0,07 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,499583 0,07 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,043275 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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