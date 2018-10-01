Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,376061 1,61 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,156481 1,44 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036987 1,27 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,555188 1,17 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014237 1,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,082235 1,33 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,015413 1,17 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041698 1,07 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,335391 0,71 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,260177 0,45 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,018465 0,74 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016152 0,64 Taaleri Portföy İki. Değ. Fon 1,356655 0,64 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,534841 0,61 ING Portföy İki. Değ. Fon 0,020036 0,49 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,813805 0,59 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,312958 0,50 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,015383 0,23 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,028760 0,22 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,961481 0,20 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 18,726506 3,28 Finans Portföy Altın BYF 20,773809 0,84 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 208,463956 0,79 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İş Portföy Para Piyasası Fonu 210,870703 0,26 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,043365 0,21 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016963 0,21 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,508806 0,20 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,227958 0,20(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

