Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 237,675415 0,58 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,169420 0,46 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,557766 0,46 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,377592 0,41 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037083 0,26 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018529 0,87 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057455 0,52 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025946 0,24 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,474018 0,03 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,367042 0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042790 1,83 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 74,388107 1,30 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,039467 0,77 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081370 0,63 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037487 0,18 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,166238 0,71 TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,072328 0,58 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,013537 0,49 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016204 0,32 İş Portföy Bir. Değ. Fon 62,025029 0,21 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013779 0,44 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,028851 0,32 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,015411 0,18 Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,012508 0,18 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,223037 0,17 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,452988 0,11 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016978 0,09 İş Portföy Para Piyasası Fonu 211,044247 0,08 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 54,551869 0,08 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,043400 0,08(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

