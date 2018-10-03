Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 579,962479 0,76 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059217 0,70 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,047884 0,59 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,344442 0,57 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,761065 0,29 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026535 2,27 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022838 1,39 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018739 1,13 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030589 0,52 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057613 0,27 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020012 0,71 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,151878 0,59 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,067609 0,50 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018579 0,45 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,994773 0,30 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,066172 1,45 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,171010 0,41 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,799768 0,34 İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,072214 0,30 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,945433 0,17 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032194 1,30 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016736 1,28 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,054688 1,28 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,029092 0,84 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021488 0,75 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 19,012441 4,16 Finans Portföy Altın BYF 21,028256 2,44 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 210,838451 2,19 Ak Portföy Altın Fonu 0,054411 1,34 İş Portföy Altın Fonu 0,026176 1,31 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,016805 0,09 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 51,716515 0,09 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 18,290802 0,08 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016991 0,08 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 54,592809 0,08(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

