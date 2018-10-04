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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 15:09 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035099 0,63 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,358661 0,61 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059476 0,44 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 582,326440 0,41 Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 1,215195 0,25 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018936 1,05 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026746 0,80 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023000 0,71 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,484782 0,46 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030709 0,39 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045131 1,03 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037860 0,84 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081965 0,61 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,068002 0,58 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082310 0,53 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,178873 0,67 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,033960 0,29 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,484209 0,28 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,044192 0,27 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,950163 0,24 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032590 1,23 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016940 1,22 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,055297 1,11 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021566 0,36 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,070297 0,34 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,034279 1,23 TEB Portföy Altın Fonu 0,057578 1,23 İş Portföy Altın Fonu 0,026497 1,23 Ak Portföy Altın Fonu 0,055073 1,22 HSBC Portföy Altın Fonu 2,096125 1,21 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017006 0,09 İş Portföy Para Piyasası Fonu 211,249093 0,08 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,043466 0,08 ING Portföy Para Piyasası Fonu 73,636906 0,07 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,228425 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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