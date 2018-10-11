Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 228,450139 1,01 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,536325 0,88 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,360848 0,81 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,150564 0,62 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,164165 0,55 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,016287 0,46 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,015910 0,26 İş Portföy Bir. Değ. Fon 62,124571 0,21 İş Portföy İki. Değ. Fon 6,896936 0,21 İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,030402 0,19 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,381276 0,10 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,232801 0,09 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,166910 0,08 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,155055 0,07 Vakıf Port. Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,011953 0,06 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 18,388310 0,07 İş Portföy Para Piyasası Fonu 212,273950 0,07 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,229451 0,07 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,016825 0,07 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017086 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

