Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,369382 1,84 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 232,996776 1,71 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,153837 1,66 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014035 0,93 Şeker Port. Borç. Araç. Fonu 0,027089 0,88 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022576 0,67 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023184 0,61 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,162435 0,59 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,340078 0,57 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,414735 0,57 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,501763 2,49 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,390322 2,44 Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,418508 2,36 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045041 2,34 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 7,994861 2,33 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,652250 2,24 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039371 1,75 HSBC Portföy Değ. Fon 73,875958 1,37 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,224455 1,34 Şeker Port. Değ. Fon 0,027223 1,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039989 2,45 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,010901 2,19 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,266008 2,06 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030557 1,83 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,113595 1,64 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,019998 0,20 TEB Portföy Altın Fonu 0,057182 0,19 Deniz Port. Altın Fonu 0,029678 0,19 Garanti Portföy Altın Fonu 0,066285 0,19 Şeker Port. Altın Fonu 0,033517 0,19 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İş Portföy Para Piyasası Fonu 212,822514 0,20 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,549840 0,20 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,016868 0,20 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017131 0,19 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,043788 0,19(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

