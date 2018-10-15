FİNANS

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 14:41 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,369382 1,84 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 232,996776 1,71 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,153837 1,66 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014035 0,93 Şeker Port. Borç. Araç. Fonu 0,027089 0,88 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022576 0,67 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023184 0,61 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,162435 0,59 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,340078 0,57 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,414735 0,57 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,501763 2,49 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,390322 2,44 Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,418508 2,36 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045041 2,34 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 7,994861 2,33 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,652250 2,24 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039371 1,75 HSBC Portföy Değ. Fon 73,875958 1,37 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,224455 1,34 Şeker Port. Değ. Fon 0,027223 1,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039989 2,45 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,010901 2,19 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,266008 2,06 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030557 1,83 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,113595 1,64 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,019998 0,20 TEB Portföy Altın Fonu 0,057182 0,19 Deniz Port. Altın Fonu 0,029678 0,19 Garanti Portföy Altın Fonu 0,066285 0,19 Şeker Port. Altın Fonu 0,033517 0,19 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İş Portföy Para Piyasası Fonu 212,822514 0,20 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,549840 0,20 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,016868 0,20 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017131 0,19 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,043788 0,19(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”
Betam: İnşaat ve sanayide istihdam azaldıBetam: İnşaat ve sanayide istihdam azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Turizm devi Alkoçlar konkordato istedi!

Turizm devi Alkoçlar konkordato istedi!

Elektrik faturalarında yeni dönem

Elektrik faturalarında yeni dönem

Albayrak: Kötü dönemi geride bıraktık

Albayrak: Kötü dönemi geride bıraktık

GSM şirketlerinden 'enflasyonla mücadeleye' destek

GSM şirketlerinden 'enflasyonla mücadeleye' destek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

Betam: İnşaat ve sanayide istihdam azaldı

Betam: İnşaat ve sanayide istihdam azaldı

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza

Dünyanın en fazla mülteci ağırlayan ülkesi Türkiye

Dünyanın en fazla mülteci ağırlayan ülkesi Türkiye

Ekmeğin fiyatını indirdi, işleri yüzde 40 arttı

Ekmeğin fiyatını indirdi, işleri yüzde 40 arttı

Kilim Mobilya'dan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na destek

Kilim Mobilya'dan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na destek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.