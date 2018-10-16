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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 14:37 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,158836 3,25 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,379531 2,75 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037114 2,49 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 237,168963 1,79 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,551775 1,71 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,421459 0,48 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,469896 0,31 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,488287 0,30 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,069748 0,00 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,055556 4,81 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041796 4,75 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080919 4,50 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,373591 3,49 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,116205 2,93 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040288 2,33 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,961846 2,11 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,413401 1,78 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,025204 1,68 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,326996 1,64 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028166 2,40 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,942793 2,12 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031084 1,72 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,023383 1,23 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,280647 1,16 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,456608 0,08 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,043818 0,07 Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,046748 0,07 Finans Portföy Para Piyasası Fonu 92,583913 0,07 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 18,445853 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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