FİNANS

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2018 14:53 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,332772 21,83 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,032742 1,57 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 550,509005 1,40 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,055425 1,33 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,045276 1,28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021887 1,92 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021586 1,70 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017025 1,53 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024238 1,49 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,156119 1,28 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025052 1,85 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 63,737124 1,02 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,059032 0,98 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072936 0,95 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071446 0,64 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063587 0,84 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,824702 0,75 Şeker Port. Değ. Fon 0,027787 0,59 TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,071948 0,29 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009769 0,29 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016102 1,55 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030916 1,52 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,052762 1,44 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,932888 1,40 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020129 1,39 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 17,733334 1,78 Deniz Port. Altın Fonu 0,028474 1,61 İş Portföy Altın Fonu 0,025179 1,59 Finans Portföy Altın BYF 20,283456 1,58 Ak Portföy Altın Fonu 0,052249 1,57 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İş Portföy Para Piyasası Fonu 213,796195 0,20 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,016947 0,20 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 18,519875 0,20 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,043997 0,20 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,066726 0,19(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERBu şekilde tüketmeyin! Ölüme sebep oluyorlarBu şekilde tüketmeyin! Ölüme sebep oluyorlar
Yeni Nesil Suzuki Jimny Kasım’da Türkiye’deYeni Nesil Suzuki Jimny Kasım’da Türkiye’de
Kentler salyangozları sarıya dönüştürüyorKentler salyangozları sarıya dönüştürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

En Çok Okunan Haberler

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları değişiyor!

TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için öneri

TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için öneri

Elektrikte yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Elektrikte yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bireysel emeklilikte 3 yıl kuralı

Bireysel emeklilikte 3 yıl kuralı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Nesil Suzuki Jimny Kasım’da Türkiye’de

Yeni Nesil Suzuki Jimny Kasım’da Türkiye’de

Kentler salyangozları sarıya dönüştürüyor

Kentler salyangozları sarıya dönüştürüyor

Konkordato komiseri yetiştirecekler

Konkordato komiseri yetiştirecekler

Yurt dışı üretici fiyatlarında yıllık artış Eylül'de yüzde 75’i aştı (2)

Yurt dışı üretici fiyatlarında yıllık artış Eylül'de yüzde 75’i aştı (2)

BTSO’nun 'Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi' projesine ödül

BTSO’nun 'Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi' projesine ödül

Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı

Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.