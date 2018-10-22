Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,332772 21,83 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,032742 1,57 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 550,509005 1,40 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,055425 1,33 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,045276 1,28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021887 1,92 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021586 1,70 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017025 1,53 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024238 1,49 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,156119 1,28 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025052 1,85 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 63,737124 1,02 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,059032 0,98 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072936 0,95 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071446 0,64 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063587 0,84 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,824702 0,75 Şeker Port. Değ. Fon 0,027787 0,59 TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,071948 0,29 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009769 0,29 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016102 1,55 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030916 1,52 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,052762 1,44 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,932888 1,40 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020129 1,39 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 17,733334 1,78 Deniz Port. Altın Fonu 0,028474 1,61 İş Portföy Altın Fonu 0,025179 1,59 Finans Portföy Altın BYF 20,283456 1,58 Ak Portföy Altın Fonu 0,052249 1,57 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İş Portföy Para Piyasası Fonu 213,796195 0,20 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,016947 0,20 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 18,519875 0,20 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,043997 0,20 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,066726 0,19(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

