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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 15:05 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022403 0,99 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,683411 0,96 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035083 0,82 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,427108 0,79 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,135010 0,79 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022207 1,46 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017168 0,84 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,168972 0,60 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028416 0,54 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,051930 0,47 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025506 1,81 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,033708 1,76 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 64,596770 1,35 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073606 0,92 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039434 0,76 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,890526 3,74 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,034616 0,73 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063995 0,64 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,042367 0,56 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,834394 0,53 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,958525 0,70 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,883858 0,67 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020235 0,53 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,943571 0,49 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016131 0,18 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022595 0,19 Ak Portföy Altın Fonu 0,052345 0,18 HSBC Portföy Altın Fonu 1,995769 0,18 TEB Portföy Altın Fonu 0,054798 0,18 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019184 0,18 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,574385 0,07 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,458361 0,07 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,502118 0,07 Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,046962 0,07 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,044026 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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