Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 542,666919 2,15 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,175692 0,71 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,019267 0,64 TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 15,060791 0,46 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,179620 0,30 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,097063 1,22 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,309526 0,71 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021122 0,63 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,128415 0,48 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,050834 0,22 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 62,577359 2,23 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,069735 2,14 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032163 2,08 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,816890 1,56 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024585 1,45 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,031762 1,39 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 0,979657 0,73 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,049507 0,66 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,386241 0,55 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,019048 0,52 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,197077 0,76 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,284714 0,30 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019838 0,21 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011542 0,15 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,015589 0,14 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 19,792557 1,22 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 198,914495 0,92 Finans Portföy Gümüş BYF 17,055765 0,83 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,113073 0,07 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,505097 0,07 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,044291 0,07 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 16,375278 0,06 Finans Portföy Para Piyasası Fonu 93,550111 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

